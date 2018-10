Americké firmy ocenili Slovensko ako obchodného partnera

Na archívnej snímke Ivan Korčok. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Washington 25. októbra (TASR) – Významné americké firmy s celosvetovým pôsobením v stredu v New Yorku ocenili Slovensko ako obchodného a investičného partnera. Je však načase, aby investície začali intenzívnejšie prúdiť aj opačným smerom, uviedol pre TASR slovenský veľvyslanec v USA Ivan Korčok.V americkej metropole sa konalo česko-slovenské investičné fórum, ktoré zorganizovali veľvyslanectvá oboch krajín a agentúry SARIO a Czechinvest. Motto podujatia znelo "100 rokov Československa, 100 rokov spoločného biznisu" a išlo o jednu zo série akcií, ktorými si tento rok Slováci a Česi v USA pripomínajú 100 rokov od vzniku spoločnej štátnosti.Podujatie bolo zamerané na prezentáciu investičných a obchodných príležitostí v oboch krajinách a zúčastnili sa ho súčasní i potenciálni budúci investori na Slovensku a v Česku – významné americké firmy, konzultačné spoločnosti i právnické kancelárie. Ivan Korčok ocenil najmä to, že Slováci sa nemuseli prezentovať len sami, ale že pozitívnu reklamu poskytli priamo americkí podnikatelia.uviedol diplomat.Slovenskí predstavitelia vyzdvihli aj priaznivý stav slovenskej ekonomiky a zdôraznili, že krajina stále ponúka atraktívny a zaujímavý priestor pre ďalších investorov. Podľa slovenského veľvyslanca je však dôležité, aby aj slovenskí podnikatelia začali intenzívnejšie prenikať na americký trh.povedal Korčok.Veľvyslanectvo plánuje organizovať podobné podujatia pravidelne, a to nielen v New Yorku a vo Washingtone, ale po celých Spojených štátoch.