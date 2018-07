Americké firmy v Číne už pociťujú vplyv obchodnej vojny Číny a USA

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 20. júla (TASR) - Americké firmy pôsobiace v Číne už pociťujú negatívny vplyv eskalujúcej obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Upozornila na to v piatok Americká obchodná komora v Číne (AmCham).povedal v rozhovore pre tlačovú agentúru DPA predseda AmCham William Zarit." dodal.AmCham zastupuje približne 900 firiem v Číne vrátane nápojovej spoločnosti Coca-Cola či banky Citibank. Podľa Zarita takmer 80 % členov AmCham uviedlo, že dovozné clá do určitej miery zasiahnu ich aktivity v Číne.Začiatkom júla Spojené štáty uvalili dovozné clá na čínske produkty v hodnote 34 miliárd USD (29,34 miliardy eur) a Čína odpovedala odvetnými clami na americké produkty v rovnakej hodnote. Americký prezident Donald Trump na to reagoval hrozbami, že USA by mohli zaviesť ďalšie dovozné clá na čínske výrobky v hodnote až 200 miliárd USD.V tejto súvislosti Zarit uviedol, že aj keď nie je stúpencom ciel, je isté, že je potrebná zmena, aby sa v Číne vytvorili rovnaké podmienky pre všetky firmy. Tie zahraničné totiž stále čelia veľkým prekážkam.(1 EUR = 1,1588 USD)