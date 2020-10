Americké ministerstvo spravodlivosti zažalovalo Google, dôvodom je porušovanie hospodárskej súťaže

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok zažalovalo spoločnosť Google pre porušovanie hospodárskej súťaže. Technologický gigant podľa žaloby zneužil svoje dominantné postavenie v oblasti vyhľadávania na internete a internetovej reklamy, čím utlmil konkurenciu a poškodil spotrebiteľov.Žaloba voči spoločnosti Google sa považuje za najdôležitejší krok americkej vlády pri ochrane hospodárskej súťaže odvtedy, ako pred viac ako 20 rokmi zakročila proti firme Microsoft.Mohlo by pritom ísť o úvodný krok pred ďalšími žalobami pre porušenie protimonopolných zákonov vzhľadom na prebiehajúce prešetrovanie veľkých technologických firiem, vrátane Applu Facebooku zo strany ministerstva spravodlivosti USA a americkej Federálnej komisie pre obchod (FTC) Poslanci a organizácie na ochranu spotrebiteľov dlhodobo firmu Google obviňujú zo zneužívania svojho dominantného postavenia v online vyhľadávaní a internetovej reklamy s cieľom zvýšiť svoje zisky.Google na utorkovú žalobu ihneď reagoval prostredníctvom Twitteru: "Dnešná žaloba zo strany ministerstva spravodlivosti je veľmi chybná. Ľudia používajú Google preto, že si to vybrali, a nie preto, že by k tomu boli nútení alebo by nedokázali nájsť alternatívy."