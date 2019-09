Americké úrady preverujú dohodu štyroch automobiliek s Kaliforniou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Washington 7. septembra (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti začína preverovať automobilky BMW, Volkswagen, Honda a Ford pre emisnú dohodu s Kaliforniou. Ako v piatok (6.9.) napísal denník Wall Street Journal s odvolaním sa na dobre informované zdroje, zameria sa najmä na preverenie, či pri dohode neporušili protimonopolné zákony.Honda sa pre denník vyjadrila, že v tejto záležitosti bude s úradmi spolupracovať. VW sa k veci nevyjadril a uviedol iba to, že v celom rade prípadov je v pravidelnom kontakte s príslušnými úradmi. Komentár odmietlo aj ministerstvo spravodlivosti, BMW a Ford zatiaľ denníku neodpovedali.Štyri automobilky v júli tohto roka oznámili dohodu s kalifornským úradom pre životné prostredie CARB ohľadne emisných štandardov, ktorá má zabezpečiť výrazné zníženie emisií skleníkových plynov. Dohoda sa však nepáči vláde prezidenta Donalda Trumpa, ktorá chce obmedziť plánované sprísnenie predpisov pre spotrebu a emisie vozidiel na federálnej úrovni.Kalifornia ako najväčší automobilový trh v rámci USA a vláda vedú z tohto dôvodu už dlho spory. Kalifornia má totiž výnimku a môže zavádzať prísnejšie emisné normy, než prikazujú federálne zákony, no mnohé ďalšie štáty nasledujú kalifornský príklad. Trumpova vláda by Kalifornii výnimku rada odňala.Automobilový priemysel sa v dôsledku sporov medzi Kaliforniou a Bielym domom dostáva do problémov. Hoci dlho loboval za miernejšie podmienky, v prvom rade má záujem o jednotné predpisy. Prispôsobiť sériové modely odlišným pravidlám na úrovni jednotlivých štátov je príliš komplikované a teda aj nákladné.