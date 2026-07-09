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 24hod.sk    Zo zahraničia

09. júla 2026

Americké vzdušné sily zasiahli okolie jedinej iránskej jadrovej elektrárne, hlásia výbuchy


Tagy: americké útoky Jadrová elektráreň Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Terčmi útokov boli aj vojenská základňa a prístav, úrady zatiaľ nehlásia obete. Spojené ...



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eu_iran_nuclear_61444 e8cca13474ca4b19a8b1897350b77ec5 1 676x441 9.7.2026 (SITA.sk) - Terčmi útokov boli aj vojenská základňa a prístav, úrady zatiaľ nehlásia obete.


Spojené štáty vo štvrtok podnikli útok na okolie jedinej iránskej civilnej jadrovej elektrárne v Búšehri. Informovali o tom iránske štátne médiá s odvolaním sa na zástupcu guvernéra provincie Ehsana Džahániána.

Viacero cieľov


Podľa Džahániána zasiahli útoky viacero miest v provincii vrátane okolia jadrovej elektrárne, vojenskej základne v meste  a rybárskeho prístavu na juhu regiónu.

„Dnes bolo zasiahnutých niekoľko oblastí v provincii Búšehr vrátane okolia jadrovej elektrárne,“ uviedol Džahánián. Dodal, že bezprostredne po útokoch neboli hlásené žiadne obete.

Obyvatelia mesta Čoghádak, ktoré leží približne 20 kilometrov od elektrárne, predtým informovali o viacerých silných výbuchoch.

Jediná svojho druhu


Jadrová elektráreň v Búšehri, vybudovaná s pomocou Ruska, je jediným civilným jadrovým zariadením svojho druhu v Iráne.

V prevádzke má jeden reaktor a ďalšie dva sú vo výstavbe. Počas konfliktu Moskva zo zariadenia stiahla svoj personál.

MAAE varuje


Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) už v apríli varovala, že útoky v blízkosti elektrárne predstavujú vážne riziko pre jadrovú bezpečnosť. Podľa monitorovacej organizácie ACLED zaznamenali počas vojny v okolí elektrárne najmenej štyri útoky.


Zdroj: SITA.sk - Americké vzdušné sily zasiahli okolie jedinej iránskej jadrovej elektrárne, hlásia výbuchy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americké útoky Jadrová elektráreň Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
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