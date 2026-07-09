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09. júla 2026
Americké vzdušné sily zasiahli okolie jedinej iránskej jadrovej elektrárne, hlásia výbuchy
Terčmi útokov boli aj vojenská základňa a prístav, úrady zatiaľ nehlásia obete. Spojené ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Terčmi útokov boli aj vojenská základňa a prístav, úrady zatiaľ nehlásia obete.
Spojené štáty vo štvrtok podnikli útok na okolie jedinej iránskej civilnej jadrovej elektrárne v Búšehri. Informovali o tom iránske štátne médiá s odvolaním sa na zástupcu guvernéra provincie Ehsana Džahániána.
Podľa Džahániána zasiahli útoky viacero miest v provincii vrátane okolia jadrovej elektrárne, vojenskej základne v meste a rybárskeho prístavu na juhu regiónu.
„Dnes bolo zasiahnutých niekoľko oblastí v provincii Búšehr vrátane okolia jadrovej elektrárne,“ uviedol Džahánián. Dodal, že bezprostredne po útokoch neboli hlásené žiadne obete.
Obyvatelia mesta Čoghádak, ktoré leží približne 20 kilometrov od elektrárne, predtým informovali o viacerých silných výbuchoch.
Jadrová elektráreň v Búšehri, vybudovaná s pomocou Ruska, je jediným civilným jadrovým zariadením svojho druhu v Iráne.
V prevádzke má jeden reaktor a ďalšie dva sú vo výstavbe. Počas konfliktu Moskva zo zariadenia stiahla svoj personál.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) už v apríli varovala, že útoky v blízkosti elektrárne predstavujú vážne riziko pre jadrovú bezpečnosť. Podľa monitorovacej organizácie ACLED zaznamenali počas vojny v okolí elektrárne najmenej štyri útoky.
Zdroj: SITA.sk - Americké vzdušné sily zasiahli okolie jedinej iránskej jadrovej elektrárne, hlásia výbuchy © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty vo štvrtok podnikli útok na okolie jedinej iránskej civilnej jadrovej elektrárne v Búšehri. Informovali o tom iránske štátne médiá s odvolaním sa na zástupcu guvernéra provincie Ehsana Džahániána.
Viacero cieľov
Podľa Džahániána zasiahli útoky viacero miest v provincii vrátane okolia jadrovej elektrárne, vojenskej základne v meste a rybárskeho prístavu na juhu regiónu.
„Dnes bolo zasiahnutých niekoľko oblastí v provincii Búšehr vrátane okolia jadrovej elektrárne,“ uviedol Džahánián. Dodal, že bezprostredne po útokoch neboli hlásené žiadne obete.
Obyvatelia mesta Čoghádak, ktoré leží približne 20 kilometrov od elektrárne, predtým informovali o viacerých silných výbuchoch.
Jediná svojho druhu
Jadrová elektráreň v Búšehri, vybudovaná s pomocou Ruska, je jediným civilným jadrovým zariadením svojho druhu v Iráne.
V prevádzke má jeden reaktor a ďalšie dva sú vo výstavbe. Počas konfliktu Moskva zo zariadenia stiahla svoj personál.
MAAE varuje
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) už v apríli varovala, že útoky v blízkosti elektrárne predstavujú vážne riziko pre jadrovú bezpečnosť. Podľa monitorovacej organizácie ACLED zaznamenali počas vojny v okolí elektrárne najmenej štyri útoky.
Zdroj: SITA.sk - Americké vzdušné sily zasiahli okolie jedinej iránskej jadrovej elektrárne, hlásia výbuchy © SITA Všetky práva vyhradené.
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