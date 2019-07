Amerického Rappera ASAP Rockyho obžalovali pre pouličnú bitku

Na snímke americký rapper ASAP Rocky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 25. júla (TASR) - Švédska prokuratúra vo štvrtok oznámila, že obžalovala amerického rappera ASAP Rockyho a dvoch členov jeho tímu v súvislosti s júnovou bitkou v Štokholme, informovala agentúra AP.Prokurátor Daniel Suneson uviedol, že trojica je podozrivá z trestného činu útoku s následkom telesnej ujmy, a to napriek tvrdeniam obžalovaných, že boli vyprovokovaní a konali v sebaobrane.Švédska polícia zatkla ASAP Rockyho tri dni po bitke z 30. júna. Rapper do Švédska pricestoval na hudobný festival. On sám aj jeho dvaja spoločníci zostanú vo väzbe do začiatku súdneho procesu, ktorého termín má byť stanovený na budúci týždeň.ASAP Rockymu, ktorého rodné meno je Rakim Mayers, hrozí v prípade uznania za vinného až dvojročné väzenie, uviedla na svojej webovej stránke agentúra Reuters.Prokurátor sa rozhodol vzniesť obvinenia po tom, ako si preštudoval videozáznamy z bitky, ktoré sa objavili na internetových sociálnych sieťach.Prípad pritiahol pozornosť ďalších umelcov a aj amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten podľa Reuters minulý týždeň vyzval švédskeho premiéra Stefana Löfvena, aby rappera prepustil, a uviedol, že je ochotný osobne sa zaručiť za jeho prepustenie na kauciu. Löfven prostredníctvom svojho hovorcu odkázal, že nemieni do rapperovho prípadu nijako zasahovať.