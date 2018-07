Americkému pastorovi obvinenému z terorizmu nariadili domáce väzenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 25. júla (TASR) - Väzneného amerického pastora Andrewa Brunsona obvineného z terorizmu presunuli v stredu v Turecku do domáceho väzenia. Podľa rozhodnutia súdu nemôže opustiť svoj dom ani krajinu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na turecké štátne médiá.Na predchádzajúcom pojednávaní súd v meste Aliaga 19. júla rozhodol, že pastor zostane vo väzení, keď odmietol žiadosť jeho obhajcu o prepustenie.Brunson čelí obvineniam za terorizmu a špionáže, za ktoré mu hrozí až 35 rokov väzenia. Je obvinený z kontaktov so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK) a hnutím moslimského duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v USA. Ankara tohto tureckého kazateľa obviňuje zo zosnovania neúspešného pokusu o vojenský prevrat v roku 2016.Americký protestantský pastor Brunson žije a pôsobí v Turecku už viac ako dve desaťročia. Viedol malé kresťanské spoločenstvo v západotureckom meste Izmir. V decembri 2016 ho však zatkli a obvinili z členstva v Gülenovom hnutí, ktoré turecké úrady považujú za teroristickú organizáciu. Neskôr voči 50-ročnému Brunsonovi vzniesli aj obvinenia zo špionáže a z pokusu o zvrhnutie tureckej vlády. Američan všetky obvinenia rezolútne odmieta.O väznenom pastorovi sa zmienil americký prezident Donald Trump počas návštevy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vo Washingtone v máji 2017. Požadoval, aby bol Brunson "urýchlene" vrátený do Spojených štátov.