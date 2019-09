Americkí diplomati varovali vládu pred stiahnutím vojsk z Afganistanu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. septembra (TASR) - Skupina popredných amerických diplomatov dnes varovala vládu pred unáhleným sťahovaním vojsk z Afganistanu skôr, ako Washington uzatvorí mierovú dohodu s radikálnym hnutím Taliban. S odvolaním sa na spoločné vyhlásenie diplomatov, ktoré zverejnil think tank Atlantická rada, o tom informovala agentúra AFP.Deviati bývalí vyslanci v Afganistane a iní vysokopostavení predstavitelia americkej diplomacie, ktorí slúžili počas prezidentov Georgea Busha, Baracka Obamu aj Donalda Trumpa, varovali v spoločnom vyhlásení pred tým, že predčasné stiahnutie sa USA z Afganistanu by mohlo vážne podkopať ústrednú vládu v Kábule.uviedli v spoločnom vyhlásení diplomati.Predstavitelia americkej diplomacie v tejto súvislosti zdôraznili, žeAko pripomína AFP, Taliban dlhodobo odmieta rokovať s vládou v Kábule, pretože ju považuje za bábku Spojených štátov.uvádza sa vo vyhlásení s poukazom na to, žeDiplomati zároveň zdôraznili, že nie sú zástancami nekonečne dlhej prítomnosti USA v Afganistane, poukázali však na to, že pre Spojené štáty už, keďže väčšinu bojových operácií uskutočňujú afganské vládne jednotky.Zalmay Khalilzad, americký osobitný vyslanec pre rokovania s Talibanom, v pondelok uviedol, že obe strany sú uždohody, ktorá ukončí najdlhšiu vojnu v dejinách Ameriky.Khalilzad ďalej ohlásil, že armáda USA stiahne svojich vojakov z piatich základní v Afganistane, ak bude hnutie Taliban plniť svoju časť navrhovanej dohody o ukončení vojny v krajine.Afganská vláda bola z rokovaní nateraz vylúčená, ale po dosiahnutí konečnej dohody medzi USA a Talibanom sa majú konať vnútroafganské rozhovory, na ktorých by sa už mala zúčastniť.Taliban, ktorý teraz ovláda približne polovicu Afganistanu, v posledných mesiacoch vystupňoval útoky, aby si posilnil pozíciu pri rokovaniach o mierovej dohode.Taliban chce, aby všetkých okolo 20.000 vojakov USA a NATO odišlo z krajiny, a ich odchod už vykresľuje ako víťazstvo povstalcov.USA za to žiadajú od Talibanu záruky, že Afganistan sa nestane bezpečným útočiskom pre extrémistické skupiny, ktoré budú odtiaľ plánovať a podnikať teroristické útoky po celom svete. Diskusie sa viedli aj o prímerí.