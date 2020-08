Americkí ekonómovia predpokladajú koniec recesie ešte na tento rok, očakáva to 35 percent z nich

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Recesia , do ktorej USA upadli v úvode tohto roka, by sa mohla skončiť v druhej polovicu tohto roka alebo v roku 2021. Približne 35 percent ekonómov, ktorých vo svojom prieskume oslovila americká Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE) , je presvedčených, že krajina sa z recesie dostane v druhej polovici tohto roka a 34 percent očakáva, že to bude v roku 2021. Informuje o tom portál ccn.com.Len 4 percentá oslovených ekonómov predpokladajú, že recesia bude trvať aj v roku 2022 alebo aj dlhšie. Na druhej strane 15 percent respondentov si myslí, že recesia v USA sa už skončila. Avšak takmer polovica oslovených odhaduje, že americký hrubý domáci produkt sa na úroveň roku 2019 dostane najskôr v roku 2022.