Americkí scenáristi dosiahli predbežnú dohodu o ukončení štrajku

Po takmer piatich mesiacoch sa podarilo dosiahnuť "predbežnú dohodu" medzi odbormi zastupujúcimi štrajkujúcich amerických scenáristov a hollywoodskymi štúdiami a streamovacvmi platformami. Oznámilo to v nedeľu Združenie amerických scenáristov (WGA) s tým, že konečnú podobu dohody musí schváliť vedenie WGA a jeho členovia, informujú agentúry DPA a AP.





"S hrdosťou môžeme povedať, že táto dohoda je výnimočná — jej súčasťou sú významné profity a záruky pre scenáristov v každom sektore," uviedlo WGA v e-maili rozoslanom svojim členom. Zároveň zdôraznilo, že kým sa nedosiahne konečná dohoda, štrajk scenáristov bude pokračovať.Agentúra AP pripomenula, že predbežnú dohodu o ukončení predchádzajúceho štrajku scenáristov v roku 2008 schválilo viac ako 90 percent členov WGA.Predbežná dohoda je výsledkom niekoľkodňových rokovaní predstaviteľov WGA a Aliancie filmových a televíznych producentov (AMPTP), zastupujúcej filmové štúdiá, streamovacie služby a producentov. Obe strany si sadli za jeden stôl prvýkrát po mnohých týždňoch. Na rozhovoroch sa mali zúčastniť aj Bob Iger, šéf The Walt Disney Company, a David Zaslav, riaditeľ mediálneho gigantu Warner Bros. Discovery.Vyše 11.000 hollywoodskych televíznych a filmových scenáristov vstúpilo začiatkom mája do štrajku po tom, ako nedosiahli dohodu o vyšších platoch a lepších pracovných podmienkach so štúdiami a streamovacími spoločnosťami. Požadovali tiež reguláciu využívania umelej inteligencie (AI).V polovici júla sa k scenáristom s podobnými požiadavkami pridalo okolo 160.000 hercov, novinárov, spevákov, tanečníkov a ďalších združených v odborovom zväze SAG-AFTRA. Vyriešenie tohto sporu je zatiaľ v nedohľadne — od začiatku štrajku obe strany ešte nerokovali.Štrajky hercov a scenáristov v USA po viac ako 60 rokoch takmer ochromili Hollywood, keďže sa nemôžu nakrúcať prakticky žiadne filmy a seriály. Herci pre štrajk nemôžu propagovať svoje filmy. Uvedenie filmov do kín bolo odložené a ovplyvnený bol aj harmonogram udeľovania rôznych cien. Napríklad odovzdávanie televíznych cien Emmy sa z polovice septembra odložilo na januári 2024.