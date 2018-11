Americkí senátori požiadali Trumpa, aby prešetril princa bin Salmána

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. novembra (TASR) - Lídri výboru pre zahraničné vzťahy Senátu Spojených štátov požiadali v utorok administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby preskúmala, či saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán je zodpovedný za októbrovú vraždu novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom v noci na stredu agentúra Reuters.Republikánsky senátor Bob Corker a demokratický senátor Bob Menendez poslali Trumpovi list, ktorým aktivovali tzv. Magnitského zákon, ktorý umožňuje americkej administratíve rozhodovať, či sú osoby z iných krajín zodpovedné za vážne porušovanie ľudských práv kdekoľvek vo svete.Obaja senátori uviedli, že odpoveď očakávajú do 120 dní, píše agentúra DPA.Trump v utorok povedal, že brutálna vražda Chášukdžího spáchaná saudskoarabskými agentmi nebude mať vplyv na vzťahy Washingtonu s Rijádom - a to ani v prípade, keby sa zistilo, že bol za ňu zodpovedný princ bin Salmán.uviedol Trump v písomnom vyhlásení.konštatoval Trump.Chášukdží, kritik korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník The Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule.Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. V súvislosti s vraždou dosiaľ Rijád obvinil 11 osôb a ďalšie vyšetruje.