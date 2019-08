Americkí vedci objavili liekyznižujúce úmrtnosť pri epidémii eboly

ilustračná snímka Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Brusel 13. augusta (TASR) - Objavila sa nádej na zastavenie epidémie zapríčinenej vírusom ebola. Uviedla to v utorok belgická televízna stanica RTBF s upozornením na skutočnosť, že dva lieky, ktoré sú vo fáze klinického testovania, výrazne zvýšili mieru prežitia pacientov z Konžskej demokratickej republiky (KDR) nakazených týmto vírusom.Podľa RTBF o tomto úspechu v pondelok informovali americké zdravotnícke orgány, ktoré spolufinancovali vývoj nových liekov.Súčasná fáza testovania, ktorá sa začala vlani v novembri v Afrike, bude dočasne pozastavená, aby sa všetci budúci pacienti mohli podrobiť novej liečbe, ktorá priniesla pozitívne výsledky, spresnil americký Národný inštitút zdravia (NIH).Američania uviedli, že REGN-EB3 a mAb114 sú prvé lieky, ktoré v rámci solídnej vedeckej štúdie jasne preukázali významné zníženie úmrtnosti ľudí infikovaných vírusom ebola. Pre tlačovú agentúru AFP to potvrdil Anthony Fauci, riaditeľ amerického Inštitútu infekčných chorôb a alergií, ktorý je súčasťou NIH.Z približne 500 pacientov, ktorých údaje sa analyzovali (z celkového počtu 681 účastníkov testovacieho programu), úmrtnosť klesla na úroveň 29 percent pri lieku s kódom REGN-EB3 a na úroveň 34 percent pri látke mAb114. U ľudí, ktorí sa nepodrobili žiadnej liečbe, bola miera úmrtnosti medzi 60 a 67 percentami. Lekárski experti upozornili, že nové lieky spôsobia tak, že neutralizujú schopnosť vírusu ovplyvniť ďalšie bunky v ľudskom tele.Pacienti, ktorí sa počas štúdie podrobili ďalším dvom liečbam, s liekmi Zmapp a Remdesivir, budú môcť prejsť na oba overené lieky REGN-EB3 a mAb114. Miera úmrtnosti pri používaní prípravkov Zmapp a Remdesivir bola na úrovni 49 percent, respektíve 53 percent.Americkí experti dodali, že konečná analýza zozbieraných údajov týkajúca sa nových liečiv bude vykonaná koncom septembra alebo začiatkom októbra, keď budú zverejnené aj úplné výsledky tejto štúdie.NIH, zdravotnícke orgány KDR ako aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už zablahoželali tímu vedcov, ktorí stáli za výskumom a aplikáciou nových liekovV priebehu posledného roka v KDR zomrelo v dôsledku epidémie eboly viac ako 1800 ľudí. Vírus je prenášaný na ľudí niektorými voľne žijúcimi zvieratami v divočine, šíri sa aj priamo medzi ľuďmi priamym telesným kontaktom alebo prostredníctvom telesných tekutín už infikovanej osoby. Miera úmrtnosti je veľmi vysoká. Podľa údajov WHO epidémia zabije v priemere asi polovicu infikovaných ľudí.Do boja proti šíreniu epidémie ebola je od jej vzniku zapojená aj Európska únia. Únia poskytla Európske mobilné laboratórium (EMLab) a od roku 2018, keď sa vírus znovu rozšíril, vyčlenila 47 miliónov eur na urýchlený výskum eboly. EÚ okrem priamej pomoci v teréne financuje päť projektov - od rozsiahleho klinického skúšania potenciálnej vakcíny až po testovanie existujúcich a nových látok na liečbu eboly. Financovanie EÚ je určené na opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií, na spoluprácu s miestnymi komunitami, vrátane opatrení na prevenciu nákaz, prístupu k zdravotnej starostlivosti a bezpečných a dôstojných pohrebov obetí epidémie a tiež podpory poskytnutej pozostalým a ich rodinám.