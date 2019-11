Americkí vojaci budú môcť na Slovensku pôsobiť do 31. decembra 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR/MO SR Foto: TASR/MO SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) – Prítomnosť tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenska na účel zabezpečenia výcviku a poradenstva sa predĺži do 31. decembra 2020. Vláda s tým na svojom rokovaní v stredu súhlasila.Na území Slovenska s miestom dislokácie v posádke Martin pôsobí Civil Affairs tím, ktorý sa skladá zo štyroch príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických s cieľom plnenia úloh výcviku a poradenstva v rámci spolupráce ozbrojených síl Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických v oblasti civilno-vojenskej spolupráce.Čas pôsobenia amerického tímu na území Slovenska bol pôvodne určený na 18 mesiacov s termínom začiatku pôsobenia od 1. júla 2018 a so zabezpečením rotácie po uplynutí deviatich mesiacov od jeho začiatku. Po novom budú môcť americkí vojaci pôsobiť na Slovensku do konca roku 2020.