Americkí vyšetrovatelia chceli ruského oligarchu za informátora

Oleg Deripaska, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

New York 3. septembra (TASR) - Americké vyšetrovacie orgány sa pokúsili získať ruského miliardára Olega Deripasku ako informátora. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a ministerstvo spravodlivosti dúfali, že tento oligarcha blízky Kremľu im poskytne informácie o možnej spolupráci medzi ruskými úradníkmi a tímom Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách v roku 2016, uviedli v nedeľu noviny New York Times (NYT).Americkí vyšetrovatelia podľa NYT, ktorý sa odvoláva na zdroje blízke miliardárovi, výmenou za informácie ponúkli Deripaskovi, že mu pomôžu pri riešení jeho právnych problémov v USA. Deripaska však poprel akékoľvek kontakty medzi Trumpovým tímom a Moskvou a o postupe americkej strany informoval ruské úrady.Deripaska je pre amerických vyšetrovateľov obzvlášť zaujímavý, pretože mal úzke kontakty s bývalým manažérom Trumpovej kampane Paulom Manafortom. Agenti FBI sa Deripasku v roku 2016 priamo v New Yorku spýtali, či Manafort je kontaktnou osobou medzi Kremľom a Trumpovým tímom, čo ale tento poprel.Podľa NYT sa americká strana podobným spôsobom obrátila na niekoľko ďalších ruských oligarchov, ale ani v jednom prípade neuspela.Deripaska je jedným z mnohých oligarchov, ktorí zbohatli po rozpade Sovietskeho zväzu v procese privatizácie štátnych podnikov. Jeho meno sa spomína aj v súvislosti s viacerými korupčnými aférami v Rusku.