Americkí zákonodarcovia budú hlasovať o pomoci Izraelu, ale nie Ukrajine

4.2.2024 (SITA.sk) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu plánuje v nadchádzajúcich dňoch hlasovať o vojenskej pomoci Izraelu v hodnote 17,6 miliardy dolárov bez akýchkoľvek sprievodných škrtov vo výdavkoch alebo pomoci Ukrajine. V sobotu to oznámil jej republikánsky predseda Mike Johnson, informuje na svojej webstránke denník The Guardian.Johnson v liste republikánom v Snemovni zároveň skritizoval paralelné kroky Senátu, ktorý pracuje na vlastnom návrhu spájajúcom financovanie Izraela, pomoc Ukrajine a tvrdšie hraničné a azylové opatrenia.Nadstranícka skupina v Senáte dúfa, že sa nájde kompromis, ktorý je medzi demokratmi a republikánmi v Kongrese čoraz zriedkavejší.Johnson, ktorý patrí k radikálnejšiemu krídlu republikánov, však povedal, že balík Senátu neprejde Snemovňou, pretože nie je dostatočne tvrdý na ľudí, ktorí sa snažia prekročiť južnú hranicu USA s Mexikom.Nie je jasné, či Senát schváli návrh, ktorý poskytuje iba vojenskú pomoc Izraelu.Predseda demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer povedal, že by radšej pracoval na celkovom balíku, ktorý by pomohol Ukrajine čeliť ruskej agresii, Izraelu viesť vojnu proti militantnému hnutiu Hamas aj sa venoval migračným opatreniam.Johnsonove slová dlho nečakali na kritiku z Bieleho domu, ktorý kroky republikánov v Snemovni označil za „cynický politický manéver“.„Dôrazne sa staviame proti tomuto triku, ktorý nijako nezabezpečuje hranice, nepomáha ľudu Ukrajiny brániť sa proti Putinovej agresii a odopiera humanitárnu pomoc palestínskym civilistom, väčšinou ženám a deťom, čo Izraelčania podporili otvorením prístupovej cesty," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierre.Republikáni v Snemovni by podľa jej slov v týchto otázkach mali pracovať nadstraníckym spôsobom, tak ako to robí Senát a vláda.