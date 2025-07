Americký akciový trh klesol pre novú neistotu v oblasti ciel

8.7.2025 (SITA.sk) - Akcie na Wall Street v pondelok klesli po tom, ako prezident Donald Trump oznámil nové colné hrozby. Ohlásil plány na 25-percentné clá voči Japonsku a Južnej Kórei, ak nedosiahnu dohodu s Washingtonom. Zároveň varoval pred ďalším 10-percentným clom voči krajinám, ktoré budú spolupracovať so združením BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika).Priemyselný index Dow Jones si odpísal 0,9 percenta a uzavrel na úrovni 44 406,36 bodu. Index S&P 500 klesol o 0,8 percenta na 6 229,98 bodu a technologický Nasdaq sa oslabil o 0,9 percenta na 20 412,52 bodu.Ázijské akciové trhy však v utorok stúpli v reakcii na to, že Donald Trump formálne predĺžil termín na dosiahnutie dohôd o clách do 1. augusta. Hlavný japonský index Nikkei 225 vzrástol o 0,3 percenta na 39 688,81 bodu, hongkonský Hang Seng si prilepšil o 0,8 percenta na 24 085,53 bodu a index čínskej burzy Shanghai Composite stúpol o 0,7 percenta na 3 497,48 bodu.