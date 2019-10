Americký diplomat: Trump podmienil pomoc Ukrajine vyšetrovaním Bidena

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. októbra (TASR) - Americký diplomat v utorok vypovedal pred kongresmanmi, že prezident Donald Trump podmieňoval vojenskú pomoc Ukrajine ohlásením vyšetrovania, ktoré sa malo týkať jeho politického rivala Joea Bidena. Informovala o tom agentúra DPA.Vypočúvanie úradujúceho veľvyslanca USA na Ukrajine Williama Taylora bolo súčasťou vyšetrovania na pôde amerického Kongresu, ktoré by mohlo viesť až k ústavnej žalobe na prezidenta (tzv. impeachmentu).Toto vyšetrovanie iniciovali demokratickí kongresmani pre podozrenia, že Donald Trump vyvíjal tlak na Ukrajinu v snahe o diskreditáciu Joea Bidena, ktorý by sa mohol stať jeho demokratickým súperom v budúcoročných prezidentských voľbách.Utorkové vypočúvanie pred kongresmanmi bolo neverejné. Diplomat Taylor vo svojom úvodnom vyhlásení hovoril o Trumpových snahách o spustenie vyšetrovania ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, s ktorou sa spájali obvinenia z korupčných praktík. Práve vo vedení tejto firmy pôsobil syn Joea Bidena Hunter.Podľa Taylora Trump hrozil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému odoprením americkej vojenskej pomoci, ak verejne neohlási vyšetrovanie týkajúce sa spoločnosti Burisma. Tlak na Ukrajinu mal podľa Taylora šéf Bieleho domu vyvíjať prostredníctvom svojho osobného právnika Rudyho Guilianiho.Na verejnom ohlásení vyšetrovania voči Burisme malo závisieť nielen poskytnutie americkej vojenskej pomoci Ukrajine, ale aj uskutočnenie schôdzky Trumpa so Zelenským, uviedol vo svojom vyhlásení pred kongresmanmi diplomat William Taylor.Donald Trump tvrdí, že Joe Biden sa počas svojho pôsobenia na pozícii viceprezidenta USA zasadil o ukončenie vyšetrovania voči Burisme, aby ochránil svojho syna. Svoje tvrdenia však nepodložil žiadnymi dôkazmi.