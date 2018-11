Americký herec Qwen Wilson má 50 rokov

V roku 1968 sa narodil americký herec, komik a scénárista OWEN WILSON. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dallas/Bratislava 18. novembra (TASR) - Hollywoodsky herec Owen Wilson, je známy z filmov ako napríklad Ako uloviť družičku, Jeho foter, to je lotor!, Starsky a Hutch alebo Šanghajskí rytieri. Nomináciu na Oscara mu však nepriniesol herecký výkon, ale jeho pôvodný scenár. V nedeľu 18. novembra má komediálny herec, producent a scenárista 50 rokov.Owen Cunningham Wilson sa narodil 18. novembra 1968 v Dallase v štáte Texas (USA) do rodiny úradníka a fotografky. O herectve zo začiatku neuvažoval. Po skončení strednej školy študoval na vojenskej akadémii v Novom Mexiku. Neskôr sa však zapísal na Texaskú univerzitu, kde sa zoznámil s budúcim režisérom Wesom Andersonom. Spolu napísali scenár ku krátkometrážnemu filmu Bottle Rocket (Grázli, 1994). V roku 1996 sfilmovali jeho rozšírenú verziu, ktorá zožala úspech na festivale Sundance a o film prejavila záujem produkčná spoločnosť Gracie Films. V nízkorozpočtovej snímke si spolu s Owenom zahral aj jeho brat Luke. Herca si všimol aj Hollywood a ponuka nenechala na seba dlho čakať.V roku 1996 vynikol aj v menšej úlohe v komédii Cable Guy (Opravár), ktorú režíroval herec Ben Stiller.Hollywoodsky svetlovlasý fešák sa objavil aj v komerčne úspešnej Anakonde a v roku 1998 účinkoval s ďalším hviezdnym obsadením v snímke Michaela Baya Armageddon o záchrane sveta.Nasledovali filmy s Jasonom Schwartzmannom v komédii Rushmore (Ako som balil učiteľku, 1998) a s Benom Stillerom drámu Permanent Midnight (Nikdy nekončiaca polnoc, 1998), ktorá vznikla na motívy populárnej autobiografie Jerryho Stahla, autora seriálov Alf a Mesačný svit.Neskôr sa mu ušla jedna z veľkých rolí v horore The Haunting (Zámok hrôzy, 1999). Film sa však skončil fiaskom a oveľa lepšie uspel Wilson v komediálnom westerne Shanghai Kid (Vtedy na východe, 2000), kde si zahral hlavnú úlohu po boku akčného hrdinu Jackieho Chana. Film vypredával kiná a tak bola Wilsonovi ponúknutá aj rola v akčnej snímke Behind Enemy Lines (Za nepriateľskou líniou, 2001). Išlo o jednoduchý akčný film s tematikou vojny v Juhoslávii. Zaujímavosťou je, že počas nakrúcania v Zádielskej tiesňave na Slovensku si Owen Wilson zlomil ruku a musel byť ošetrený v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura.Sympatický filmový hrdina účinkoval v roku 2000 aj v komédii Foter je lotor aj v The Royal Tenenbaums (Taká zvláštna rodinka, 2001). V roku 2002 dorazila do kín komédia I Spy (Som agent) a vydarené pokračovanie filmu Vtedy na východe. Druhý diel niesol názov Shanghai Knights (Rytieri zo Šanghaja, 2003). Popularitu priniesla hercovi aj snímka The Life Aquatic with Steve Zissou (Život pod vodou,2004), alebo ďalšie pokračovanie komédie Meet the Fockers (Jeho foter, to je lotor!, 2004) kde si zahral s Robertom de Nirom. Rok 2005 sa považuje za vrchol kariéry Owena Wilsona. Spolu s Vince Vaughnom spojili svoje sily a nakrútili skvelú komédiu Wedding Crashers(Ako uloviť družičku), ktorá v amerických kinách zarobila 200 miliónov dolárov.V osobnom živote herca onedlho nastali problémy a 26. augusta 2008 sa Wilson pokúsil o samovraždu. Podrezal si žily na zápästí ľavej ruky a užil väčšie množstvo liekov. Po jeho záchrane, absolvovaní liečenia a zotavení sa opäť vrátil k práci pred kamerou. Tentokrát si divákov získal úlohou v tragikomédii Marley & Me (Marley a ja, 2008). "Psí bestseller" upravil do scenárovej podoby Scott Frank.Hviezdami Woodyho Allenovej romantickej komédie Midnight in Paris (Polnoc v Paríži, 2011) boli Owen Wilson a Marion Cotillardová, ako aj manželka francúzskeho prezidenta Carla Bruniová.Herec svojich fanúšikov nesklamal ani v nečakanom vtipnom putovaní za poznaním kto je otec v snímke Bastards (Bastardi, 2017). Režisér Stephen Chbosky v fascinujúcej a dojímavej snímke Wonder (Obyčajná tvár, 2017) ponúkol hlavné úlohy hercom - Julii Roberts a Owenovi Wilsonovi. Príbeh okúzľujú detské postavy, vďaka ktorým je divák presvedčivo vtiahnutý do deja.I keď, herec nepatrí medzi superhviezdy Hollywoodu vďaka astronomickým tržbám jeho filmov Starsky a Hutch a Ako uloviť družičku je pravdepodobné, že sa ňou iste v najbližšom čase stane.Owen Wilson považuje za tajomstvo svojho komediálneho úspechu vlastný, niekoľkokrát zlomený nos, prezradil to pre časopis InStyle.