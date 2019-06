Americký kávový gigant mieri už aj do slovenských obchodov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Do obchodov ich bude na základe licencie distribuovať spoločnosť Nestlé. Pôjde o úplne nový rad prémiovej zrnkovej a mletej kávy Starbucks, ako aj porciovanej, určenej do obľúbených kávovarov Nespresso a Nescafé Dolce Gusto. "Nové portfólio bude obsahovať výhradne vysoko kvalitnú kávu Arabica, eticky získanú od pestovateľov z najlepších oblastí. Pôjde o jednodruhové kávy a kávové zmesi pochádzajúce priamo od Starbucks, s ich typickým spôsobom praženia – Blonde, Medium a Dark Roast. Tým sa budú odlišovať od našej existujúcej ponuky a spotrebitelia sa môžu tešiť na úplne nové chute," hovorí Tomáš Velan, marketingový manažér kávy v Nestlé.Nárast záujmu o kávu je v ostatných rokoch badateľný aj na Slovensku. Čoraz viac ľudí sa zaujíma o jej pôvod, spôsob praženia alebo metódy prípravy. Často sa inšpirujú novými trendami v kaviarňach, ktoré by si následne chceli sami odskúšať. A práve to im umožní pripravovaný predaj výrobkov najznámejšej kaviarenskej značky na svete v obchodoch na Slovensku.Nový rad káv Starbucks sa v niektorých krajinách západnej Európy dostal do predaja už na jar tohto roku. Ohlasy od tamojších zákazníkov, ako aj výsledky predaja dopadli nad očakávania pozitívne. Podobný vývoj je možné očakávať aj na Slovensku, kde by sa nový rad káv mala začať predávať už v priebehu 3. štvrťroka tohto roka. V predaji bude vo všetkých relevantných obchodných reťazcoch, vybraných elektro obchodoch a tiež online. Cieľom je vybudovať distribučné kanály ešte pred príchodom kľúčového predvianočného predajného obdobia.Vzájomné partnerstvo prinesie Nestlé rozšírenie portfólia a posilnenie pozície lídra na globálnom trhu s kávou. Pre Starbucks dohoda znamená rýchlejší rast a väčší dosah na zákazníkov mimo kaviarní.