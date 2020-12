Americký Kongres je o krok bližšie k dohode o opatreniach na podporu ekonomiky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Kongres sa v sobotu výrazne priblížil k dohode o nových opatreniach na podporu ekonomiky. Cestu k schváleniu stimulov v celkovom objeme 900 miliárd USD otvára kompromis v otázke právomoci americkej centrálnej banky (Fed). Hlasovať o legislatíve by sa mohlo už v nedeľu.Oznámil to vodca demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer po rokovaniach s republikánskym senátorom Patom Toomeym. Ten zmiernil svoj návrh obmedziť kompetencie Federálneho rezervného systému v krízových situáciách. Podľa demokratov bol návrh príliš široko formulovaný a zväzoval by ruky nastupujúcej administratíve zvoleného prezidenta Joea Bidena V centre sporu bol program, v rámci ktorého Fed skupuje od štátov a samospráv ich dlhopisy. Vďaka tomu mali lokálne vlády zdroje financovaniu k nástrojov na pomoc firmám a ľuďom zasiahnutým pandémiou. Senátor Tomey pôvodne navrhoval, aby program skončil tento rok.V rámci pripravovaného balíka stimulov má ísť 300 mld. USD na pomoc firmám. Nezamestnaným Američanom má federálna vláda vyplácať mimoriadny príspevok k dávkam v nezamestnanosti vo výške 300 USD týždenne. Ten nahradzuje súčasnú podpornú schému, ktorá končí bezprostredne po Vianociach.(1 EUR = 1,2259 USD)