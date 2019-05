Americký lekár pred rokmi údajne zneužil najmenej 177 študentov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. mája (TASR) - Niekdajší lekár, ktorý na Ohijskej štátnej univerzite (OSU) ošetroval športovcov, tam v rokoch 1979-1997 sexuálne zneužil prinajmenšom 177 študentov. Po skončení ročného nezávislého vyšetrovania to v správe oznámila samotná univerzita, informuje v sobotu spravodajská stanica BBC.Lekár Richard Strauss, ktorý v roku 2005 spáchal samovraždu, je na základe vyšetrovania obvinený z obchytkávania a vykonávania "neopodstatnených prehliadok" mladých mužov - športovcov.OSU v piatkovej správe uvádza, že vtedajšiemu vedeniu univerzity sa nepodarilo zneužívaniu zabrániť, a to ani napriek sťažnostiam zo strany samotných študentov. Univerzita zároveň podľa správy nevyvinula "dostatočné úsilie" na prešetrenie celej záležitosti, čo súčasné vedenie OSU označilo za "neprijateľné".Vyšetrovatelia informovali, že k zneužívaniu dochádzalo na rôznych miestach campusu vrátane miestností určených na lekársku prehliadku, šatní, spŕch či sáun.Viacerí športovci sa sťažovali na neopodstatnené vyšetrenia genitálií a niektorí študenti dokonca vyjadrili domnienku, že činy lekára Straussa boli na škole "verejným tajomstvom".Michael Drake z vedenia školy sa v mene univerzity za incidenty ospravedlnil, pričom uviedol, že vtedajšie vedenie "fundamentálne zlyhalo", keď sťažnosti študentov dostatočne nepreverilo. Zároveň však dodal, že dnešnú OSU je treba odlíšiť od univerzity, akou bola pred dvadsiatimi rokmi.Richard Strauss odišiel do dôchodku v roku 1998 a v roku 2005 spáchal samovraždu.