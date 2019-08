Americký minister obrany Esper vyzval Irán na rokovania

Mark Esper, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. augusta (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper v stredu vyzval Irán, aby sa zúčastnil na rokovaniach s USA s cieľom zmierniť napätie v oblasti Perzského zálivu. Informovala o tom agentúra AFP.USA podľa Espera nevyhľadávajú konflikt s Iránom, ale chcú záležitosti riešiť "povedal Esper. "Dúfame, že Iránci budú súhlasiť so stretnutím a rozhovormi, a pomôžu nám tieto záležitosti vyriešiť," dodal.Americký prezident Donald Trump v pondelok na stretnutí krajín skupiny G7 vo Francúzsku uviedol, že zaokolností je pripravený na stretnutie s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Podľa AFP by to mohlo prelomiť ľady, čo je potrené na ukončenie viac ako dva roky trvajúcej napätej situácie medzi týmito dvoma krajinami.Iránsky prezident Rúhání v utorok zopakoval, žek zlepšeniu americko-iránskych vzťahov musia urobiť Spojené štáty tým, že zrušia všetky sankcie voči Iránu.