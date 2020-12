Americký minister spravodlivosti William Barr odstupuje z funkcie, súvisí to aj s napätím medzi ním a Trumpom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2020 (Webnoviny.sk) - Americký minister spravodlivosti William Barr , jeden z najoddanejších spojencov dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa , sa rozhodol odstúpiť z funkcie v súvislosti s pretrvávajúcim napätím medzi ním a hlavou štátu pre Trumpove nepodložené tvrdenia o volebnom podvode a vyšetrovanie syna budúceho prezidenta Joea Bidena Barr v pondelok navštívil Biely dom, kde Trumpovi odovzdal svoju rezignáciu. "Na základe žiadosti Bill opustí úrad tesne pred Vianocami, aby mohol stráviť sviatky s rodinou," oznámil Trump prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.Trump, ktorý stále odmieta priznať svoju prehru v prezidentských voľbách, verejne vyjadril rozhorčenie, keď Barr pre agentúru The Associated Press skonštatoval, že ministerstvo spravodlivosti nenašlo dôkazy o rozsiahlom podvode, ktorý by zmenil výsledok volieb. Trumpa tiež rozčúlilo, keď ministerstvo pred voľbami neoznámilo vyšetrovanie Huntera Bidena , napriek tomu, že by to bolo proti zásadám rezortu.Barr vo svojej rezignácii uviedol, že Trumpovi v pondelok oznámil, aký je stav vyšetrovania ministerstva v súvislosti s obvineniami z volebného podvodu a tiež ho uistil, že v tejto činnosti budú pokračovať. Jeho posledným dňom v úrade bude 23. december. Na poste ho nahradí jeho doterajší zástupca Jeff Rosen.