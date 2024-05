Americký minister zahraničných vecí Blinken je na návšteve Česka, ocenil podporu Ukrajiny a zdôraznil význam NATO

Ocenil význam NATO

30.5.2024 (SITA.sk) - Americký minister zahraničia Antony Blinken priletel na návštevu Česka a pri tejto príležitosti ocenil českú podporu Ukrajiny, ktorá je podľa neho mimoriadna.Na vojenskom letisku Praha-Kbely, kde sa stretol s českou ministerkou obrany Janou Černochovou , spomenul aj českú iniciatívu pre Ukrajinu, prostredníctvom ktorej sa podarilo zohnať milióny kusov munície. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Blinken zdôraznil aj význam Severoatlantickej aliancie (NATO) , ktorá podľa neho pôsobí ako najsilnejšia prevencia vojen.„Údelom NATO je kolektívna sebaobrana. Kolektívna sebaobrana znamená, že sme v tom spoločne. Útok na jedného je útokom na všetkých," povedal minister.Černochová vyhlásila, že podpora Ukrajiny je zodpovednosť celého sveta.„Ukrajina bojuje statočne, aby agresora porazila. Ukrajina musí túto vojnu vyhrať. Aj naša bezpečnosť je v stávke. Preto Ukrajinu podporujeme tak, ako môžeme," povedala. Ministerka tiež poďakovala Blinkenovi za podporu USA, vďaka ktorej môže Praha pomáhať Ukrajine aj modernizovať armádu.Európa musí podľa českého ministra zahraničia Jana Lipavského vypracovať celistvú stratégiu na obmedzenie Ruska a skoncovať s „ad hoc riešeniami".Šéf českej diplomacie vyzval na ukončenie nesystémových prístupov, a to aj na úrovni Európskej únie , a na to, aby Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) vypracovala komplexnú stratégiu na obmedzenie Ruska. Referuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje z jeho rozhovoru pre Euractiv.„Uvítal by som každé opatrenie, ktoré by znamenalo, že dokážeme zadržať Rusko. Súčasťou zadržiavania Ruska je aj logicky a určite podpora práva Ukrajiny brániť sa pred ruskou agresiou," povedal český minister.O stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Prahe, ktoré sa začína, Lipavský uviedol, že jeho hlavným cieľom je „porovnať si poznámky" o nadchádzajúcom júlovom samite NATO vo Washingtone, „kde by mali byť prezentované skutočné výsledky".Pokiaľ ide o Ukrajinu, v súčasnosti sa diskutuje o niekoľkých zložkách vrátane myšlienky fondu na vojenskú podporu vo výške 100 miliárd eur, inštitucionalizácie ad hoc koordinačných platforiem, vymenovania zástupcu NATO v Kyjeve, ako aj o členstve a bilaterálnych bezpečnostných opatreniach.„V NATO máme rôzne názory na podporu Ukrajiny," povedal Lipavský s tým, že ako hostiteľ stretnutia hľadá „spoločného menovateľa".Český minister zahraničných vecí na otázku, či ho znepokojuje reakcia Ruska na nový záujem NATO o zvýšenie smrtiacej vojenskej pomoci Ukrajine, odpovedal: „Nie NATO by eskalovalo napätie. Eskaluje ho Rusko," dodal a podotkol, že je v záujme Európy zaistiť bezpečnosť pre Ukrajinu.