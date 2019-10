Americký obchod kritizuje clá voči EÚ, zasiahnu bežných Američanov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. októbra (TASR) - Zavedenie 25-percentných dovozných ciel na francúzske vína, španielske olivy, škótsku whisky, britské sušienky a stovky ďalších výrobkov z Európskej únie zasiahne okrem Európanov aj bežných Američanov, a to práve pred sviatkami, na ktoré mnohí tieto výrobky kupujú. Upozornili na to americkú vládu zástupcovia obchodu.Úrad obchodného splnomocnenca USA v stredu (2. 10.) oznámil, že na viaceré produkty z EÚ uvalí 25-percentné dovozné clá ako odvetu za dotácie Bruselu pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Povolenie na to získal Washington od Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá v ten deň oznámila aj sumu, v ktorej môžu USA clá zaviesť, konkrétne 7,5 miliardy USD (6,83 miliardy eur).Podľa Specialty Food Association (SFA), asociácie zastupujúcej špecializované obchody, clá znížia tržby a negatívne zasiahnu pracovné miesta v maloobchode s potravinami naprieč celými Spojenými štátmi. Dôsledky budú "," uviedla SFA.," dodala asociácia. "Nespokojný je aj americký zväz obchodníkov s liehovinami DSC (Distilled Spirits Council). Clá na whisky, vína a likéry môžu zasiahnuť dovoz v objeme takmer 3,4 miliardy USD a viesť k zrušeniu približne 13.000 pracovných miest v oblasti dopravy, obchodu a služieb.Aj známy šéfkuchár José Andrés, ktorý v USA vlastní viac ako 12 reštaurácií, skritizoval uvalenie dovozných ciel s tým, že "". Zároveň vyzval prezidenta, aby si to rozmyslel. Na Twitteri zapochyboval o Trumpovi ako o podnikateľovi a vyzval ho, aby v prípade, že dokáže rokovať s nepriateľmi, začal v tomto smere najskôr so spojencami.(1 EUR = 1,0979 USD)