Americký odvolací súd zamietol Trumpovu žiadosť o zákaz vydania dokumentov, týkajú sa útoku na Kapitol

Očakáva sa Trumpovo odvolanie

Odmietol prijať volebnú prehru

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Americký odvolací súd zamietol žiadosť bývalého prezidenta Donalda Trumpa o zákaz vydania dokumentov Bieleho domu výboru americkej Snemovne reprezentantov.Trump argumentoval, že sa na jeho minulú komunikáciu vzťahuje výkonná výsada, na základe ktorej môžu byť prezidentské spisy uchované v tajnosti. Prezident Joe Biden výsadu na tieto dokumenty stiahol. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Trojica sudcov odvolacieho súdu pre dištrikt Kolumbia rozhodla, že bývalý prezident neposkytol žiaden základ pre to, aby vyhoveli jeho žiadosti o zvrátenie Bidenovho rozhodnutia. Obe zložky vlády sa podľa nich zhodli na tom, že existuje jedinečná legislatívna potreba záznamov, ktoré sa priamo týkajú útoku.Očakáva sa, že Trump sa proti štvrtkovému rozhodnutiu súdu odvolá, a tak sa prípad dostane na Najvyšší súd Spojených štátov.Trumpovi priaznivci 6. januára vtrhli do washingtonského Kapitolu, keď sa Kongres chystal potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. Bývalý prezident pritom odmietal prijať volebnú prehru a bez dôkazov opakovane tvrdil, že je obeťou rozsiahleho volebného podvodu.Výbor chce nahliadnuť do záznamov o telefonických hovoroch, návštevách a ďalších dokumentov, ktoré by podľa nich mohli vniesť svetlo do udalostí, ktoré viedli k útoku na Kapitol.V súvislosti s útokom americké úrady zatkli viac ako 670 ľudí.