Americký odvolací súd zrušil dohodu o vine a treste s organizátorom útokov z 11. septembra

12.7.2025 (SITA.sk) - Americký odvolací súd zrušil dohodu o vine a treste s organizátorom útokov zKhalidom Sheikhom Mohammedom. Vtedajší minister obrany USA Lloyd Austin sa minulý rok rozhodol zrušiť dohodu s tým, že americká verejnosť si zaslúži vidieť obžalovaných pred súdom. Táto dohoda by odstránila trest smrti a pomohla uzavrieť dlhotrvajúcu právnu ságu okolo jeho prípadu.Austin dohody stiahol dva dni po ich oznámení. Následne povedal, že „rodiny obetí, naši príslušníci ozbrojených síl a americká verejnosť si zaslúžia možnosť vidieť v tomto prípade súdne procesy pred vojenskou komisiou“.Veľká časť právnych sporov okolo prípadov obžalovaných zsa sústredila na to, či by mohli byť spravodlivo súdení po tom, čo podstúpili mučenie zo strany CIA, čo je chúlostivá otázka, ktorej by sa dohody o vine a treste vyhli.Mohammed bol pred svojím zajatím v marci 2003 v Pakistane považovaný za jedného z najdôveryhodnejších poručíkov šéfa al-Káidy Usámu bin Ládina . Potom strávil tri roky v tajných väzniciach CIA, kým v roku 2006 neprišiel do Guantánama.