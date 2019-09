Americký predstaviteľ ponúkol kapitánovi iránskeho tankera hotovosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. septembra (TASR) - Vysokopostavený americký predstaviteľ osobne ponúkol niekoľko miliónov dolárov v hotovosti indickému kapitánovi iránskeho ropného tankera, ktorý podľa podozrení smeruje s nákladom ropy do Sýrie. V stredu to podľa správy agentúry AFP potvrdilo americké ministerstvo zahraničných vecí.Americký denník Financial Times informoval, že osobitný vyslanec USA pre Irán Brian Hook údajne zaslal e-maily kapitánovi Akhiléšovi Kumárovi, v ktorých mu ponúkolo miliónoch amerických dolárov v hotovosti, aby mohol žiť pohodlný život, ak nasmeruje loď Adrian Darya 1 do krajiny, kde ju budú môcť zadržať.povedala podľa AFP hovorkyňa americkej diplomacie.dodala Morgan Ortagusová s odkazom na iránske revolučné gardy.Podľa amerických úradov 43-ročný Kumár prevzal velenie v oblasti Gibraltáru. Po tom, ako evidentne nereagoval na ponuku Spojených štátov, ministerstvo financií v piatok uvalilo sankcie na loď i na samotného Kumára. USA zmrazili všetky účty, ktoré môže mať v Spojených štátoch a kriminalizovalo akékoľvek finančné transakcie v USA, ktoré by s ním súviseli.Spojené štáty uvalili v stredu sankcie na sieť iránskych lodných dopravcov za to, že zásobovali ropou režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Sieť dopravcov, ktorú údajne organizovali elitné iránske revolučné gardy (Sepáhe pásdáráne enkelábe eslámí), mala sýrskemu režimu predať milióny barelov ropy. Sankcie sa týkajú 16 entít, desiatich osôb a 11 plavidiel.USA sa k tomuto kroku odhodlali v čase, keď sa Teherán vyhráža ukončením všetkých svojich záväzkov, ktoré mu vyplývajú z jadrovej dohody, ak Washington nezmenší svoj tlak na iránsky režim.Britské kráľovské námorníctvo pri Gibraltári 4. júla zadržalo iránsky tanker Adrian Darya 1 pre podozrenie z prepravy ropy do Sýrie, čo by bolo porušením sankcií Európskej únie.Tanker prepustili 18. augusta po ubezpečení zo strany Iránu, že náklad nevyloží v Sýrii.