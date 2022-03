Americký prezident Biden možno navštívi Európu, jednou zo zastávok by mohla byť centrála NATO

14.3.2022 (Webnoviny.sk) - Biely dom zvažuje možnosť cesty amerického prezidenta Joea Bidena do Európy, kde by mohol mať v nadchádzajúcich týždňoch osobné rozhovory s európskymi lídrami o ruskej invázii na Ukrajinu.Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na troch amerických predstaviteľov oboznámených so záležitosťou, ktorí s ňou komunikovali pod podmienkou anonymity.Jedným z potenciálnych miest v rámci cesty, ktorá ešte nie je sfinalizovaná, je Brusel, kde má centrálu NATO, povedal jeden z predstaviteľov.Ďalší z predstaviteľov povedal, že Biely dom rieši možnú návštevu centrály aliancie 24. marca a ďalšie potenciálne zastávky v Európe.Bidenova cesta do Európy by nasledovala po tom, ako vicepremiérka Kamala Harrisová minulý týždeň navštívila Poľsko a Rumusko, kde s tamojšími lídrami diskutovala o rastúcej utečeneckej kríze vo východnej Európe vyvolanej ruskou inváziou.Cesta amerického prezidenta by zdôraznila podporu jeho vlády pre spojencov v NATO.