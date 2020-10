Americký prezident nie je infekčný, podľa jeho lekára už Trump nemôže nikoho nakaziť

COVID-19 skomplikoval predvolebné debaty

Biden favoritom volieb

11.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump už nie je infekčný a nehrozí, že sa od neho koronavírusom nakazia iní ľudia. Uviedol to v sobotu Trumpov lekár Sean Conley. Predtým počas dňa sa Trump v Bielom dome prihovoril svojim stúpencom na prvom verejnom vystúpení od hospitalizácie po nákaze koronavírusom.Prezident strávil v nemocnici tri dni a podľa najnovších testov nie sú dôkazy, že by sa vírus v jeho tele aktívne replikoval, uviedol vo vyhlásení Conley.Trump svoju terapiu v súvislosti s ochorením COVID-19 ukončil už v piatok, kedy jeho lekár konštatoval, že sa môže sa vrátiť k verejným povinnostiam. Jeho zdravotný stav ovplyvnil aj dve plánované televízne debaty s demokratickým protikandidátom v novembrových voľbách Joeom Bidenom Najbližšia bola naplánovaná na 15. októbra v Miami, no Trump sa z nej sprvu pre koronavírus stiahol. Komisia, ktorá dozerá na americké predvolebné debaty, neskôr oznámila, že by sa mala konať vo virtuálnom priestore. To však Trump odmietol s tým, že "nebude plytvať časom na virtuálnu debatu".Bidenov tím následne navrhol, aby sa debata v Miami uskutočnila v termíne poslednej plánovanej debaty 22. októbra, na čo Trumpov tím navrhol tretiu diskusiu za osobnej účasti, ktorá by sa uskutočnila päť dní pred voľbami - 29. októbra. Podľa tímu demokratického kandidáta by sa však debaty nemali konať v inom termíne, ako sa predtým dohodli.Biden sa 15. októbra zúčastní na vlastnom televíznom podujatí, počas ktorého bude odpovedať na otázky od voličov.Voľby sa budú konať 3. novembra. Najnovšie prieskumy verejnej mienky favorizujú Bidena, pričom si v kľúčových štátoch udržiava pred Trumpom náskok.