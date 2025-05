Americký prezident sa chce stretnúť s „fantastickou“ Ursulou von der Leyenovou

9.5.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump vyjadril nádej, že sa stretne s „fantastickou“ Ursulou von der Leyenovou . „Je fantastická. Dúfam, že sa stretneme,“ povedal Trump novinárom o šéfke Európskej komisie po tom, ako uzavrel obchodnú dohodu medzi USA a Veľkou Britániou.„Veľká vec Európskej únie je, že veľmi chcú uzavrieť dohodu. Každý chce uzavrieť dohodu so Spojenými štátmi, takže to robíme,“ dodal Trump.Na otázku o Trumpovom vyjadrení Von der Leyenová zavtipkovala: „Vo všeobecnosti mám rada komplimenty.“ Zdôraznila však dôležitosť dohodnutého riešenia. „Pre mňa je dôležité, že ak pôjdem do Bieleho domu, chcem mať balíček, o ktorom môžeme diskutovať ... a chcem mať riešenie, na ktorom sa obaja zhodneme,“ uviedla.