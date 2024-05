Americký šéf diplomacie Blinken vyzval Ukrajinu, aby sa nepodobala na Rusko. Hrozbu vidí najmä v korupcii

15.5.2024 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken zdôraznil, že Ukrajina potrebuje nielen poraziť Rusko na bojisku, ale aj zničiť korupciu v krajine, aby sa vyhla tomu, že by sa „stala ako Rusko“. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Blinken to povedal na akademickej pôde počas utorňajšej návštevy Kyjeva.Blinken vyzval ukrajinské úrady, aby pokračovali v reformách, aby boli nielen prijaté, ale aj implementované a mali hmatateľný vplyv na životy ľudí.„Znamená to raz a navždy vykoreniť pliagu korupcie. Víťazstvo na bojisku zabráni Ukrajine stať sa súčasťou Ruska. Víťazstvo vo vojne proti korupcii zabráni tomu, aby sa Ukrajina stala ako Rusko,“ zdôraznil šéf americkej diplomacie.„Obrana Ukrajiny proti korupcii musí byť rovnako silná ako jej vojenská obrana,“ dodal Blinken, pričom ako príklady takejto obrany uviedol nezávislé súdy, slobodné médiá, protikorupčnú infraštruktúru a slobodné a spravodlivé voľby.