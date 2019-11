Americký viceprezident Pence neohlásene pricestoval na návštevu Iraku

Americký viceprezident Mike Pence,archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 23. novembra (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence pricestoval v sobotu na vopred neohlásenú návštevu Iraku. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného irackého predstaviteľa.Zdroj uviedol, že Pence pricestoval na leteckú základňu Ajn al-Asad v západoirackej provincii Anbár v blízkosti hranice so Sýriou, kde pôsobia americké jednotky.Ide o Pencovu prvú návštevu Iraku. Takmer pred rokom absolvoval podobnú neočakávanú návštevu Iraku prezident USA Donald Trump. Dostal sa však pod paľbu kritiky za to, že sa nestretol so žiadnym irackým predstaviteľom, len s americkými vojakmi pôsobiacimi v krajine.Či sa Pence počas svojej návštevy stretne aj s irackými predstaviteľmi, nebolo bezprostredne známe.