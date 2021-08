Americký vojak sa po vyše 70 rokoch stretol s talianskymi deťmi, ktoré záchranil počas druhej svetovej vojny (video)

Skutočná hrdinka bola matka

Deti vystopovala počas lockdownu

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Martin Adler si viac ako sedem desaťročí uchovával starú čiernobielu fotografiu, na ktorej je ako mladý americký vojak s tromi bezchybne oblečenými talianskymi deťmi, ktoré zachránil počas druhej svetovej vojny V pondelok sa 97-ročný veterán prvý raz od vojny osobne stretol s tromi súrodencami - dnes už osemdesiatnikmi Brunom, Mafaldou a Giulianou Naldiovými. Radostné stretnutie sa odohralo na bolonskom letisku a rovnako ako vtedy 20-ročný vojak v ich dedine Monterenzio, aj teraz im rozdal tyčinky americkej čokolády.Tento šťastný koniec príbehu sa vtedy pokojne mohol stať tragédiou. V roku 1944, keď nacisti ustupovali na sever Talianska, zavítal Adler do jedného z domov. Myslel si, že je prázdny, no z obrovského prúteného koša začul šuchot. Domnieval sa, že sa v ňom skrýva nemecký vojak, no v tom priskočila matka trojice detí a postavila sa priamo pred jeho zbraň, aby mu zabránila vystreliť. Kričala pritom, že v koši sú ukryté jej deti.„To ona bola skutočná hrdinka. Matka, nie ja. Viete si predstaviť, že by ste sa postavili pred zbraň a kričali: 'Deti! Nie!'?,“ vyhlásil Adler, ktorý priznáva, že má zakaždým zimomriavky, keď si spomenie, že od tragédie ho delilo niekoľko sekúnd. Ako poznamenala jeho dcéra Rachelle Donley, jej otec aj desaťročia po druhej svetovej vojne stále trpí nočnými morami.Práve Adlerova dcéra sa počas lockdownu v dôsledku pandémie koronavírusu rozhodla využiť sociálne siete a vystopovať deti zo starej čiernobielej fotografie. Tú si napokon všimol taliansky novinár, ktorý v minulosti napísal knihu o druhej svetovej vojne. Vďaka zanedbateľnému detailu na ďalšej fotografii identifikoval pluk a miesto, kde Adler slúžil. Fotografiu následne zverejnili v lokálnych novinách, čo viedlo k odhaleniu totožnosti detí.„Som taká šťastná a hrdá na neho, pretože veci sa mohli v priebehu jednej sekundy úplne zvrtnúť. Vďaka tomu tu mohli byť generácie ľudí,“ uviedla Donley. Jej otec počas pobytu v Taliansku strávi nejaký čas v dedine, kde slúžil, a potom navštívi aj Florenciu, Neapol a Rím, kde by sa chcel stretnúť s pápežom Františkom