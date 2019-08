Americký vojak zahynul počas misie s irackými jednotkami

Vojak. Foto: TASR / AP Foto: TASR / AP

Bagdad 11. augusta (TASR) - Armáda Spojených štátov v sobotu oznámila, že jej príslušník prišiel o život počas spoločnej operácie s irackými bezpečnostnými silami v provincii Ninive na severe krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.uviedlo v oznámení Centrálne velenie amerických ozbrojených síl.Iracké sily pravidelne podnikajú v pohraničných oblastiach na severe a severozápade operácie zamerané proti tzv. spiacim bunkám teroristickej skupiny Islamský štát (IS), a to s podporou Spojenými štátmi vedenej zahraničnej koalície.Iracká vláda vyhlásila koncom roka 2017 víťazstvo v boji proti skupine IS, ktorá pri rýchlej ofenzíve v roku 2014 obsadila rozsiahle územia krajiny vrátane kľúčového mesta Mósul, metropoly provincie Ninive, ako aj susednej Sýrie.Džihádisti z IS však v poslednom čase, vyplýva zo správy, ktorú tento týždeň zverejnilo ministerstvo obrany USA.Podľa správy IS tiežv susednej Sýrii napriek ofenzíve, ktorú tamojšie kurdské jednotky za leteckej podpory Američanmi vedenej koalície viedli tento rok s cieľom dobyť poslednú malú časť niekdajšieho samozvaného kalifátu džihádistov.