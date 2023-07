Americký vojak zbehol z Južnej do Severnej Kórey, v USA mal čeliť vojenskému disciplinárnemu konaniu

Utiekol počas eskortu

Pravdepodobne je vo väzbe

18.7.2023 (SITA.sk) - Americký vojak, ktorý čelí vojenskému disciplinárnemu konaniu, ušiel z Južnej Kórey do Severnej Kórey. V utorok o tom informovali americkí predstavitelia s tým, že sa tak stal prvým Američanom zadržaným na Severe za takmer päť rokov.Dvaja americkí predstavitelia uviedli, že zadržaným vojakom je slobodník 2. triedy Travis King, ktorého práve prepustili z juhokórejského väzenia, kde bol pre obvinenia z napadnutia, a v Spojených štátoch mu hrozilo ďalšie vojenské disciplinárne konanie.Dvadsiatnika eskortovali na letisko, aby sa vrátil do texaského Fort Bliss, no miesto toho, aby nastúpil do lietadla, odišiel a pripojil sa k prehliadke kórejskej pohraničnej dediny Pchanmundžom, kde prebehol cez hranicu.Podrobnosti o Kingovi vrátane toho, akým ďalším obvineniam čelí, neboli bezprostredne k dispozícii. Nie je tiež jasné, ako sa mu podarilo opustiť letisko, keď ho eskortovali.Američanmi vedené velenie síl OSN uviedlo, že je pravdepodobne v severokórejskej väzbe a s tamojšími partnermi spolupracujú na vyriešení incidentu. Severokórejské štátne médiá o prekročení hranice bezprostredne neinformovali.Prípady, keď Američania alebo Juhokórejčania zbehnú do Severnej Kórey, sú zriedkavé. Do Južnej Kórey však od konca Kórejskej vojny z rokov 1950 - 1953 ušlo viac ako 30-tisíc Severokórejčanov.