Americký vojenský zásah voči Iránu je podľa Fica v rozpore s medzinárodným právom (video)

Slovensko sa musí správať suverénne

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Špeciál po slovenských vojakov nemôže odletieť



Zabitie Kásima Sulejmáního

Americký prezident Donald Trump nariadil v piatok raketový útok na letisko v Bagdade, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního a ďalších osem ľudí. Zomrel aj zástupca šéfa irackej milície Abú Mahdí Muhandis, čo môže ohroziť vzťahy medzi USA a Irakom.



Telo Sulejmáního identifikovali len podľa prsteňa. Rakety, ktoré boli vystrelené z dronu totiž vybuchli v momente, keď vystupoval z lietadla.



„Americké jednotky na pokyn prezidenta urobili obranný krok, aby ochránili amerických občanov v zahraničí, a zabili Kásima Sulejmáního. Cieľom útoku bolo zamedziť ďalším plánovaným útokom zo strany Iránu,“ píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva obrany.



Ozbrojený útok má veľkú odozvu aj v zahraničí, izraelská armáda je v bojovej pohotovosti. Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vyzývajú na upokojenie situácie. USA vyzvalo svojich občanov v Iraku, aby opustili krajinu, pretože sa dajú očakávať odvetné útoky.





5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vojenský zásah Spojených štátov amerických voči Iránu, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního a ďalších osem ľudí, je podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica v rozpore s medzinárodným právom.Ako povedal vo videu na sociálnej sieti Facebook, Slovensko sa v tejto veci musí správať suverénne.„Sulejmáni určite nebol žiadne neviniatko, ale opäť musíme konštatovať, že bol zabitý v rozpore s medzinárodným právom. Dôsledky tohto kovbojského činu môžu byť devastujúce, až po otvorený konflikt medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom a rozmachom terorizmu v Európe, najmä v členských štátoch Európskej únie,“ uviedol Fico.Irán je podľa bývalého premiéra obrovská a silná krajina, ktorá fanaticky nenávidí Spojené štáty. „Slovensko si však musí chrániť svoje vlastné záujmy a zdôrazňovať porušenie medzinárodného práva, ktoré je jediné, čo chráni malé krajiny, ako je Slovensko,“ myslí si predseda Smeru-SD.Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v nedeľu v tejto súvislosti v Banskej Bystrici stretol s ministrom obrany SR, náčelníkom generálneho štábu a riaditeľom vojenského obranného spravodajstva.Premiér médiám po rokovaní povedal, že vládny špeciál nemôže odletieť po siedmich slovenských vojakov slúžiacich na misii v Iraku. Dodal, že títo vojaci nie sú na letisku v Bagdade a ich individuálny presun zo základne by nebol technicky možný. O individuálnom presune svojich vojakov podľa premiéra neuvažuje ani Česká republika a Maďarsko.Fico tento postoj predsedu vlády ocenil. Zdôraznil však, že je potrebné na hodinovej báze sledovať vývoj v Iraku a ak to bude nevyhnutné, v záujme ochrany života našich vojakov ich musíme vrátiť na územie Slovenska. „Žiadne hrdinstvá dnes nie sú na mieste. Do tejto situácie bolo Slovensko ako členský štát NATO zatiahnuté bez toho, aby sme vyjadrili akýkoľvek súhlas,“ uzavrel predseda Smeru-SD.