Americký vyslanec pre KĽDR zamieril do Moskvy pred summitom Kim-Putin

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephen Biegun vycestoval v stredu do Moskvy, aby sa stretol s ruskými predstaviteľmi v čase, keď sa pripravuje stretnutie severokórejského vodcu Kim Čong-una s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, ktorá citovala z vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí.Predmetom Biegunových rozhovorov s ruskými partnermi majú byťKórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa ruských štátnych médií oznámil, že Putin sa s Biegunom stretnúť neplánuje.Rusko a Čína, ktoré susedia so Severnou Kóreou, majú s touto izolovanou krajinou "vzťahy, uviedla DPA.Objavujú sa špekulácie, že Kim a Putin by sa mohli stretnúť ešte tento mesiac v meste Vladivostok na ruskom Ďalekom východe. Kremeľ oznámil iba to, že takéto stretnutie sa pripravuje, miesto ani termín však zatiaľ nie sú dohodnuté.Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na informované zdroje minulý týždeň vydala správu, podľa ktorej by sa stretnutie Putina s Kimom mohlo uskutočniť na budúci týždeň. Napísala, že Putin plánuje odcestovať na Ďaleký východ 24. apríla.O schôdzke Kima s Putinom sa hovorilo aj na sklonku minulého roka, pričom za jeho predpokladané dejisko sa označoval Vladivostok.