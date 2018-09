Amerika sa posúva bližšie k životu bez hotovosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. septembra (TASR) - Na americkom trhu sa rýchlo šíri bezhotovostný predaj, najmä v reštauráciách, ktoré obľubujú mladí klienti. Tí často chodia von bez akejkoľvek hotovosti a často aj bez peňaženky. Namiesto toho využívajú bezkontaktné platby smartfónom.Reštaurácia Flatstick v Seattli, ktorá patrí do novej obľúbenej siete podnikov, už neberie hotovosť. Ani kaviarenský reťazec Bluestone Lane. Ich klienti musia platiť buď kartou, alebo cez aplikáciu s názvom LevelUp.A firmy, ktoré odmietajú hotovosť, pribúdajú. Podľa vlastníka Flatstick Sama Largenta to znižuje mieru výskytu chýb v rámci účtovníctva aj uľahčuje výpočet prepitného.Zdá sa, že hotovosť je na ústupe. Dolárová hodnota hotovostných transakcií klesla podľa správy spoločnosti Nilson Report o sedem percent v rokoch 2010 až 2015, zatiaľ čo platby kreditnými a debetnými kartami vzrástli takmer o 50 %. A zároveň na uliciach po celom svete ubúdajú bankomaty, ktoré mali minulý rok 50. narodeniny. To tiež signalizuje pokles "hotovosti v obehu".Samozrejme, prostredie bez hotovosti nie je úplne nové. Letecké spoločnosti v USA už dávno prešli na bezhotovostné platby za jedlo a iné nákupy na palube, rovnako ako pri platbách za parkovacie miesta a iné služby. A zároveň raketovo stúpa počet platobných aplikácií, takže zákazníci často pri platbách do 20 USD ani nevyťahuj bankovky.Ale hotovosť ešte nekončí. Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, uviedol, že v roku 2016 sa uskutočnilo v hotovosti 35 % transakcií. Navyše stále existuje veľa prekážok, ktoré bránia prechodu na svet bez hotovosti.Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov (FDIC) odhaduje, že sedem percent obyvateľov USA stále nemá účet v banke, takže sú "vylúčení" z bezhotovostnej spoločnosti. Niektorí majú radi anonymitu, ktorú im umožňujú platby v hotovosti. Ostatní používajú hotovosť z rozpočtových dôvodov - keď nemáte hotovosť, prestanete míňať.V globálnom meradle však eliminovanie hotovosti ponúka niektoré zaujímavé možnosti. Jednoduché odstránenie veľkých bankoviek, ktoré urobila Európska únia, sťažuje veľké obchody kriminálnikom, ako sú priekupníci drog. Sú oveľa nápadnejší, keď musia platiť hromadou menších bankoviek. Ak by všetky finančné transakcie boli elektronické, skrývanie kriminality by bolo oveľa zložitejšie. A je tiež pohodlnejšie vytiahnuť pri platbe kartu alebo telefón namiesto hľadania bankoviek či mincí v peňaženke.Trhové sily tak budú nepochybne aj naďalej tlačiť klientov k životu bez hotovosti. Ten prináša množstvo výhod, ale aj nevýhod, najmä pre tých, ktorí sú náchylní na prekročenie výdavkov.