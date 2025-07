Amfiteáter v Levoči po rokoch zrevitalizujú, jeho dominantou bude polkruhové javisko – FOTO

Projekt reflektuje tému vody

7.7.2025 (SITA.sk) - Po rokoch nečinnosti sa amfiteáter na severnom okraji Levoče dočká novej éry. Celý jeho areál čaká rozsiahla revitalizácia za viac ako 1,8 milióna eur s DPH, vyplýva to zo zmluvy zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Ako informovala Vladimíra Novotná Čajová z referátu komunikácie a marketingu mesta, samospráva v pondelok oficiálne odovzdala stavbu zhotoviteľovi.Amfiteáter, ktorý sa nachádza medzi Kežmarskou cestou a Križným potokom, prejde kompletnou premenou na moderné kultúrne a oddychové centrum.Dlhodobo zanedbaný priestor so zvyškami pôvodného javiska a betónového hľadiska nahradí funkčný a inkluzívny areál, navrhnutý s dôrazom na prírodné prvky a prístupnosť pre všetky vekové aj sociálne skupiny. Dominantou priestoru bude nové polkruhové zastrešené javisko s kapacitou hľadiska pre približne 700 divákov. Celý projekt reflektuje tému vody, ktorá sa premietne aj do architektonických detailov, ako sú vlnité línie zastrešenia javiska," uviedla Novotná Čajová.Návrh podľa nej zároveň počíta s bezbariérovým prístupom, oddychovými zónami pre rôzne cieľové skupiny, ako aj s informačnými prvkami pre nevidiacich. Súčasťou prác budú napríklad búracie práce, vybudovanie spomínaného javiska a zázemia pre účinkujúcich, hľadiska, infostánku, projekt rieši aj terénne úpravy, spevnené plochy, pešie komunikácie, či vnútroareálovú komunikáciu a osvetlenie.Revitalizáciu amfiteátra zrealizujú na ploche pôvodného prírodno-krajinárskeho parku pri Probstnerovej kúrii, založeného v prvej polovici 19. storočia, z ktorého je východná časť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Súčasný amfiteáter na ploche záhrady bol vybudovaný až po 2. svetovej vojne, keď sa vlastníkom parku stalo mesto Levoča.Samospráva plánuje jeho premenu ukončiť v priebehu nasledujúcich mesiacov, pričom revitalizovaný amfiteáter sa stane novým centrom kultúrneho a spoločenského života v regióne. Projekt s názvom Orbisféra – spájame ľudí a cesty realizuje z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.