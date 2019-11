Amnesty International: V Iráne bolo zabitých vyše 100 protestujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Teherán 19. novembra (TASR) - Viac ako 100 demonštrantov bolo zrejme zabitých v Iráne, odkedy bezpečnostné zložky dostali nariadenie potlačiť protesty vyvolané zvýšením cien palív. Oznámila to v utorok ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).uviedla AI sídliaca v Londýne. Konštatovala, žeAI uviedla, že bezpečnostné zložky dostali "zelenú" na potlačenie protestov, ktoré sa rozšírili do viac ako 100 miest po celom Iráne.povedal Philip Luther z AI. Jeho organizácia založila svoju správu na overenom videozázname, očitých svedectvách ľudí na mieste a informáciách od ľudskoprávnych aktivistov mimo Iránu.Podľa AI video ukazuje, že. Podľa svedectiev príslušníci bezpečnostných zložiek odnášali mŕtve telá a zranených z ciest a nemocníc a telá obetí odmietali vydať ich rodinám.Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyjadril v utorok znepokojenie zo správ, že voči protestujúcim v Iráne sa použila ostrá munícia, čo si vyžiadalo značný počet mŕtvych.Protesty v Iráne vypukli v piatok po oznámení o zvýšení cien benzínu o 50 percent a zavedení prídelového systému. Vláda vyhlásila, že pomocou týchto opatrení chce pomôcť občanom, ktorí sa ocitli vo finančných problémoch v čase ekonomickej krízy.Rozhnevaní protestujúci zablokovali vo väčších iránskych mestách dopravu a príležitostne sa dostávali aj do potýčok s políciou.Podľa iránskych médií, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA, prišlo od piatku o život pri demonštráciách deväť ľudí. Sú medzi nimi štyria demonštranti, traja príslušníci revolučných gárd a dvaja policajti. Približne 1000 ľudí bolo zatknutých.