Amnesty International: Vedenie musí prehodnotiť prevzatie Newcastlu

Organizácia Amnesty International vyzvala vo štvrtok vedenie anglickej futbalovej Premier League, aby preskúmalo právne záväzný sľub, ktorý dali majitelia Newcastle United pri prevzatí klubu v roku 2021. V jeho znení sa zaviazali, že saudskoarabský štátny investičný fond (PIF) je oddelený od vlády krajiny.





V dokumente amerického súdu, ktorý tento týždeň zverejnili právnici spoločnosti LIV Golf, sa píše, že PIF by sa mal považovať za "cudzí štát". Zdá sa, že dokument je v rozpore s právnym uistením, ktoré Premier League prijala, keď sa v októbri 2021 dokončilo zdĺhavé prevzatie Newcastlu, v ktorom PIF vlastní 80-percentný podiel.V tom čase šéf Premier League Richard Masters v rozhovore pre BBC povedal, že saudský štát nebude kontrolovať Newcastle a ak sa ukáže, že to nie je pravda, bude možné konzorcium odstrániť z pozície vlastníka.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International, ktorá viedla kampaň proti dohode o kúpe, vo štvrtok uviedla, že dohoda by sa mala znovu preskúmať. "Premier League bude určite musieť znovu preskúmať ubezpečenia o nezapojení sa saudských orgánov do transakcie," uviedol vo vyhlásení riaditeľ Amnesty International pre ekonomické záležitosti Peter Frankental.Newcastle sa po prevzatí klubu v hodnote 350 miliónov libier dostal zo spodných priečok tabuľky a v prebiehajúcej sezóne mu patrí v tabuľke priebežne 5. priečka. Premier League sa vo štvrtok odmietla k tejto záležitosti vyjadriť. Informovala agentúra AP.