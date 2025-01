Amnesty International vyzýva Fica a jeho vládu, aby zverejnili rozsah a dôvod údajného sledovania občianskej spoločnosti

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k vysloveniu nedôvery predsedovi vlády sa v utorok 21. januára mala na žiadosť premiéra Roberta Fica uskutočniť v utajenom režime.



Premiér Robert Fico to zdôvodnil tým, že v rozprave bude uvádzať veci, ktoré tvoria predmet utajovaných skutočností so stupňom utajenia dôverné. Fico konkrétne prečítal správu z dielne Slovenskej informačnej služby.



Podľa nej má tajná služba k dispozícii závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia Slovenskej republiky. Informácie v správe pritom údajne pochádzali aj z odposluchov.



Následne opozícia návrh na vyslovenie nedôvery stiahla, keďže rokovať o vyslovení nedôvery vláde Roberta Fica sa malo neverejne.



V stredu tri opozičné strany - hnutie Progresívne Slovensko, strana Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie, odovzdali do parlamentu ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu vlády.





22.1.2025 (SITA.sk) - Organizácia Amnesty International Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica a vládu SR, aby verejne objasnili rozsah a dôvod údajného sledovania občianskej spoločnosti a vyvrátili všetky podozrenia o možnom využívaní spravodajských služieb na stigmatizáciu občianskej spoločnosti a potláčanie ľudských práv.Ako mimovládna organizácia ďalej zdôraznila, takisto požadujú, aby kompetentní zaručili ochranu práva na pokojné zhromažďovanie a zdržali sa stigmatizácie legitímnych protestov a občianskych aktivít.„Možnosť vyjadriť verejne nesúhlas a kritiku sú základnými piliermi slobodnej, spravodlivej spoločnosti založenej na rešpektovaní ľudských práv. Je povinnosťou vlády aj premiéra tieto práva chrániť. V opačnom prípade hrozí, že nesúhlasiť budeme už len doma v kuchyni,“ vyhlásil riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda Zároveň varoval, že politická rétorika, ktorá pokojné aktivity prejavujúce nesúhlas prirovnáva k „majdanizácii“ alebo k „destabilizácii štátu“, nielenže nepravdivo vykresľuje legitímne občianske aktivity, ale môže odrádzať ľudí od účasti na protestoch.„Vyjadrenia najvyšších predstaviteľov štátu majú obrovský vplyv a môžu delegitimizovať právo na pokojné zhromažďovanie,“ skonštatoval Sloboda.