Amnesty obvinila hongkonskú políciu z násilia voči demonštrantom

Protesty v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 20. septembra (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v piatok obvinila hongkonskú políciu z použitia neprimeranej sily voči demonštrantom počas už niekoľko mesiacov trvajúcich prodemokratických protestov. V niektorých prípadoch malo dôjsť dokonca k mučeniu protestujúcich, píše agentúra AFP.Správa Amnesty vychádza z rozhovorov s 21 aktivistami, z ktorých 18 po zadržaní skončilo so zraneniami v nemocnici. Podľa AI príslušníci hongkonskej polície bežne prekračovali mieru použitia sily, ktorú povoľujú tamojšie zákony a medzinárodné normy.píše sa v správe Amnesty.uviedol regionálny riaditeľ AI pre východnú a juhovýchodnú Áziu Nicholas Bequelin. Dodal, že členovia polície sa mali dopustiť svojvoľného zatýkania, ako i násilia voči zatknutým osobám nachádzajúcim sa vo väzbe.Amnesty International podporila i požiadavku protestujúcich, ktorí volajú po nezávislom vyšetrovaní policajnej brutality počas protestov. Túto ich žiadosť však hongkonskí predstavitelia i policajní činitelia odmietajú.Hongkonská polícia vyjadrila so zisteniami AI nesúhlas a odmietla i obvinenia o použití nenáležitej sily voči protivládnym demonštrantom. Príslušníci policajného zboru tvrdia, že rešpektovali "súkromie, dôstojnosť a práva" zadržaných.Demonštrácie v Hongkongu, ktoré trvajú už viac než tri mesiace, sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila 4. septembra.Demonštrantom to však už nestačí a medzičasom požadujú aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinení zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.Protesty sa viackrát skončili násilnosťami medzi ich účastníkmi a poriadkovými silami. Protestujúci do policajtov neraz hádzali tehly či fľaše, na čo polícia reagovala použitím slzotvorného plynu, gumových projektilov či vodných diel.