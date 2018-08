Amnesty vyzýva na vyšetrovanie civilných obetí v sýrskom meste Rakka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews Foto: TASR/AP/Bebeto Matthews

Bejrút 7. augusta (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala v utorok Spojenými štátmi vedenú koalíciu bojujúcu proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), aby prešetrila nálety sprevádzajúce oslobodenie sýrskeho mesta Rakka, pri ktorých prišlo o život množstvo civilistov. Informuje o tom agentúra AP.Organizácia vo vyhlásení uviedla, že júlové priznanie koalície, podľa ktorého pri náletoch na Rakku v roku 2017 prišlo o život o 78 civilistov viac, než bolo predtým povedané, bolo ibaPriznanie skutočného počtu civilných obetí by podľa Amnesty malo spustiť vyšetrovanie, aby sa zistila príčina, prečo pri náletoch zahynuli a kto je za to zodpovedný. Civilné obyvateľstvo mesta Rakka si zaslúži kompenzáciu, uvádza sa v utorkovej správe tejto ľudskoprávnej organizácie.Amnesty sa domnieva, že v severosýrskej Rakke zahynuli stovky civilistov a že koalícia na čele s USA podáva nedostatočné hlásenia o obetiach.Islamský štát sa podarilo z väčšej časti poraziť v Sýrii aj Iraku, napriek tomu však táto džihádistická organizácia ovláda menšie časti územia oboch krajín.