Analytici: Ekonomická kríza prísť môže, je otázne kedy a v akej sile

Automat je mimo prevádzky v Caracase 20. augusta 2018.

Bratislava 15. septembra (TASR) – Súčasná situácia v globálnej ekonomike vyzerá pozitívne. Napriek tomu nie je vylúčené, že sa zopakuje kríza podobná tej spred desiatich rokov. Pre TASR to uviedli ekonomickí analytici. Hrozbou pre ekonomický vývoj pritom môže byť napríklad aj brexit, obchodná vojna, hospodárske problémy v Turecku či Venezuele.Ekonomika sa vyvíja v cykloch, počas ktorých sa striedajú fázy expanzie s fázami recesie, pričom tieto môžu byť kratšie alebo aj dlhodobé, upozornila analytička Poštovej banky Jana Glasová. Kríza teda podľa nej v budúcnosti určite príde, otázkou zostáva len kedy a v akej sile.skonštatovala.Úplne vylúčiť sa podľa analytikov nedá ani podobná kríza ako v roku 2008, kedy skrachovala americká banka Lehman Brothers. A to napriek tomu, že v súčasnosti sa ekonomika aj trh práce vyvíja priaznivo a bankový systém je v lepšej kondícii. Markéta Šichtařová z Next Finance však upozorňuje, že terajší stav ekonomiky má mnoho zhodných parametrov so stavom ekonomiky v roku 2007. Ide o zadlženosť, prehriatie nehnuteľností na celom svete i nezdravé bilancie bánk v južnej Európe.Od krízy sa však zmenilo veľa vecí, zdôraznil analytik X-Trade Brokers Kamil Boros. Kým pred desiatimi rokmi americká vláda a centrálna banka boli ochotné nechať zbankrotovať finančnú inštitúciu akou bola Lehman Brothers, v súčasnosti by to podľa neho vlády nedopustili. Zároveň dodal, že od krízy sú centrálne banky ochotné poskytovať pôžičky aj iným finančným inštitúciám ako bankám, čím znižujú riziko zamrznutia finančného trhu.