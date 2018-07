Analytici: Hospodársky sa krajinám V4 darí

Na snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini a maďarský premiér Viktor Orbán počas symbolického odovzdania predsedníctva Vyšehradskej štrvorky počas rokovania premiérov krajín V4 a Rakúska v Budapešti 21. júna 2018. Predsedníctvo Slovenska začína 1. júla 2018 a potrvá rok do 31. júna 2019. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Bratislava 2. júla (TASR) – Hospodársky sa krajinám Vyšehradskej štvorky (V4) darí, všetky rastú rýchlejšie ako priemer Európskej únie (EÚ). Hrozí im však, že pri dosiahnutí určitej hranice sa ich rast zastaví. Poukázal na to analytik Tatra banky Tibor Lörincz.Členovia zoskupenia patria medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky EÚ. Susedné krajiny Slovenska však dosahujú vyšší hospodársky rast ako SR.priblížila analytička Poštovej banky Lucia Dovalová. Podľa Kataríny Muchovej zo Slovenskej sporiteľne sa však tento rok očakáva čiastočné zmiernenie rastu HDP.Napriek hospodárskemu rastu patria krajiny V4 medzi tie chudobnejšie a hrozí im tzv. pasca stredného príjmu, upozornil Lörincz.poznamenal analytik s tým, že v takejto pasci uviazlo napríklad Španielsko, Portugalsko alebo Grécko. Dodal, že jedinou krajinou, ktorá to prekonala, je Írsko.Spomedzi krajín zoskupenia je Slovensko jedinou krajinou, ktorá platí eurom, no podľa Dovalovej má zároveň aj najpomalší rast miezd. Najvýraznejší rast miezd pritom zaznamenalo Maďarsko, nasledované Poľskom a Českom.podotkla analytička, ktorá súčasne uviedla, že slovenskej ekonomike sa darí. To sa podľa nej prejavuje aj v zlepšovaní situácie na trhu práce tak, že rastie zamestnanosť aj mzdy.