Analytici: Inflácia sa v septembri spomalila

Bratislava 15. októbra (TASR) - Inflácia sa v septembri 2018 mierne spomalila, klesli ceny dovoleniek a leteniek. Informoval o tom Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia." spresnil.myslí si Koršňák.Podčiarkol, že v samom závere roka, respektíve na prelome rokov, by sa do cien potravín už postupne mohli začať premietať vyššie ceny obilnín v dôsledku sucha v Európe (najmä západnej Európe) a očakávané zmierňovanie medziročného rastu cien potravín v dôsledku bázického efektu (maslo, vajcia) by tak mohli predsa len spomaľovať, až zastaviť.dodal Koršňák.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej v tomto roku vidieť nárast cien služieb, ktorý odzrkadľuje zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a následne vyšší disponibilný príjem domácností.doplnila Muchová.Spotrebiteľské ceny sa v septembri 2018 v porovnaní s augustom 2018 v úhrne zvýšili o 0,1 %. V septembri 2018 v porovnaní so septembrom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %. V priemere za deväť mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.