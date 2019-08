Analytici: Nízke úročenie ukrajuje bankám zo ziskov

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Prostredie nízkych úrokových sadzieb na Slovensku núti finančné domy držať svoje náklady na uzde, aby dosiahli požadovanú ziskovosť. Tá je síce ešte stále vyššia ako priemer Európskej únie (EÚ), ale finančné domy musia hľadať spôsoby, ako si ju udržať. Jednou z možností je zmena ich obchodného modelu. Upozorňujú na to analytici VÚB banky v najnovšom analytickom mesačníku.Banky si ziskovosť v súčasnosti držia najmä vďaka rýchlemu rastu úverov a znižovaniu ich rizikovosti. S pribúdajúcimi signálmi o spomaľovaní ekonomiky však budú tieto faktory podľa analytikov slabnúť. Okrem toho Európska centrálna banka avizuje nové kolo uvoľňovania menovej politiky. "konštatujú analytici VÚB.Banky zarábajú na úrokoch menej, a hoci menej aj na úrokoch platia, v čistom s úrokovými príjmami podľa analytikov VÚB. V prostredí negatívnych úrokových sadzieb sa preto podľa analytikov bude čistá úroková marža čoraz viac zužovať.očakávajú analytici.Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria väčšinu príjmov bankového sektora, v prvom polroku tohto roka dosiahli 77 %. Pred piatimi rokmi to bolo vyše 80 %. Finančné domy tak podľa analytikov hľadajú iné zdroje výnosov, a to najmä v oblasti poplatkov a provízií.vyčíslili analytici VÚB.Banky sa snažia zarobiť aj na obchodovaní na finančných trhoch, šetria tiež na nákladoch. "" upozornili na to analytici. Počet pobočiek v sektore klesol za posledných päť rokov o 9 %, počet zamestnancov je stabilizovaný okolo úrovne 19.500 pracovníkov. Rast miezd však spôsobuje, že bankový sektor platí zhruba o pätinu viac ako pred piatimi rokmi." podotkli analytici. V oblasti nákladov je však dobrou správou pre banky pomer nesplácaných úverov, ktorý k celkovým úverom klesol ku koncu júna na historické minimum 3,1 %.Finančné domy na Slovensku si tak ziskovosť ešte držia, ale to sa môže zmeniť.očakávajú analytici VÚB.Negatívne úrokové prostredie preto bude viesť ešte k výraznejšiemu poklesu marží ako doteraz.dodali analytici s tým, že perspektíva ďalšieho poklesu úrokových marží bude tlačiť na zmenu obchodného modelu bánk aj na Slovensku a budú musieť viac pracovať aj na produktivite.