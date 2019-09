Analytici: Nové obchodné rokovania Číny a USA rozdiely nezmiernia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Peking 17. septembra (TASR) - Obchodní zástupcovia USA a Číny sa koncom tohto týždňa vrátia k rokovaniam, podľa analytikov však akákoľvek dohoda, ku ktorej by sa dve najväčšie ekonomiky sveta dopracovali, bude iba povrchná.Obchodný spor medzi Čínou a USA, ktorý odštartoval minulý rok americký prezident Donald Trump sériou dovozných ciel, sa podľa viacerých expertov z jednej aj druhej strany postupne zmenil na politický a ideologický súboj, ktorý je omnoho väčší než samotné clá. Číňania len ťažko splnia požiadavky USA, aby od základu zmenili spôsob riadenia ekonomiky a Washington zasa nemieni prestať považovať čínske firmy za hrozbu pre národnú bezpečnosť.Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow začiatkom septembra varoval, že vyriešenie konfliktu medzi krajinami môže trvať celé roky. Nepriamo to potvrdil aj Jü Jung-ting, bývalý poradca čínskej centrálnej banky. Ako povedal pre agentúru Reuters, Čína sa s uzatvorením dohody neponáhľa.Je možné, že Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching uzatvoria v októbri dočasnú dohodu s cieľom upokojiť trhy a prezentovať víťazstvo na politickej úrovni, uviedli analytici. Ako však dodala Kellie Meiman Hocková z analytickej spoločnosti McLarty Associates, ktorá v minulosti pôsobila v Úrade obchodného splnomocnenca USA, jeVo výraznejší pokrok v rokovaniach neverí ani Che Wej-wen z Renmin University. Čína totiž od rokovaní očakáva zrušenie všetkých dovozných ciel. "" povedal s tým, že ani on nie je, čo sa týka pokroku v rokovaniach, veľký optimista.